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Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою

Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
1. 94 Shiki Kenju

Возможно, именно этот японский пистолет мог бы авторитетно забрать себе пальму первенства в области самого проблемного и ненадёжного огнестрельного оружия XX столетия. Кидзиро Намбу пытался создать компактное оружие для скрытого ношения. Однако в какой-то момент на свою голову он согласился поработать на военное ведомство Японии. Армейцы постоянно подгоняли конструктора, в итоге получилось то, что получилось. Доходило до того, что офицеры отказывались носить 94 Shiki Kenju в кобуре.

2. Volkssturmgewehr VG-45

В конце Второй мировой войны в Германии был сделан вот такой автоматический карабин для пехоты. Исходя из названия, позиционировался он как «винтовка ополчения». Делать такие предполагалось, в том числе в кустарных мастерских, во всех смыслах на коленке. Характеристики данного оружия получились на столько низкими, что никак проявить себя оно не смогло даже в самый отчаянный для Третьего рейха момент – в Битве за Берлин.

3. Тульский Токарев

Первый советский самозарядный пистолет стал легендой благодаря своей массовости и Второй мировой войне. Чего уж там, созданный в начале 1930-х годов этот пистолет прошел всю историю Советского союза и широко использовался вплоть до 1990-х годов. Однако, все это не отменяет того факта, что первый блин все-таки был комом: низкий ресурс, частое заклинивание гильзы, перекос патронов, отрыв донца гильзы, самопроизвольные выстрелы. Все это и вынудило при первой же возможности взяться за разработку нового пистолета.

4. The Liberator

Существует современная модель «Освободителя», изготовленная при помощи современных средств на 3D принтере из пластика. Однако, в данном случае речь идет об однозарядных карманных пистолетах, произведенных в США для французского подполья в годы Второй мировой войны. Предполагалось, что The Liberator будут сбрасываться с самолетов, после чего с их помощью партизаны и подпольщики смогут убивать фашистов и захватывать нормальное оружие. Как показала практика, подстрелить из «Освободителя» проблематично даже слепого и хромого кота.

5. Chauchat

Сложно будет отыскать среди ручного стрелкового оружия что-то хуже, чем ручной пулемет Шоша, сделанный во Франции в начале прошлого столетия. Отвратительный дизайн, частые заклинивания, большой вес, слишком низкий темп огня – вот далеко не полный перечень проблем этого оружия. Изюминкой на торте из известной субстанции можно считать откровенно проблемные магазины, которые из-за своей конструкции легко забивались пылью, грязью и снегом, что лишало стрелка возможности использовать их по прямому назначению.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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