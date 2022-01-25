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Подросшие дети Никиты Джигурды восхитили поклонников

Подросшие дети Никиты Джигурды восхитили поклонников
Эпатажный артист Никита Джигурда показал своих подросших детей от Марины Анисиной. В семье фигуристки и актера праздник. Дочь 46-летней Марины Анисиной и 60-летнего Никиты Джигурды отметила день рождения. Эве-Владе Анисиной исполнилось 12 лет. Девочка живет вместе с мамой и 13-летним братом Мик-Анжелом-Кристом во Франции. Школьница пошла по стопам Анисиной и занимается спортом – посещает секцию по теннису. В честь праздника Марина поделилась редкими кадрами с детьми. Виновница торжества предстала в белой толстовке и черных брюках. Девочка собрала волосы в хвост. Эва-Влада позировала рядом со штангой. Мик-Анжель-Крист выбрал толстовку с логотипом любимой футбольной команды и черные брюки. Мальчик сделал модную стрижку и немного осветлил пряди. Сын и дочь звездной пары исполнили забавный танец.
Дети Никиты Джугурды Анисина нежно обратилась к школьнице. «С днем рождения, наша любимая богиня Эва-Влада! Удачи, много побед и, главное, будь счастлива!» — написала Марина. Поклонники Анисиной и Джигурды умилились, как быстро выросли их дети. Многие отметили, что школьники взяли лучшее от родителей. «С днем рождения красоточку», «Какие красивые дети! Рождены в любви и для любви», «Дети – сокровище! Красивые», «Поздравляю! Какая красавица выросла!» — высказались пользователи.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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