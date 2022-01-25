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Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox

Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox


В 2020 году состоялся релиз игры Little Orpheus на платформах Apple — она сразу стала доступна в Apple Arcade. Это приключенческий проект, который рассказывает о космонавте Иване Ивановиче. По геймплею проект собою представляет классический 2,5D платформер в интересном графическом стиле. После релиза в 2020 году игра получила немало наград, и теперь разработчики намерены выпустить ее консолях и PC.

Создатели Little Orpheus объявили, что игра доберется до Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформ уже 1 марта 2022 года. Как отмечают разработчики, на консолях и PC проект будет улучшен с точки зрения графики и анимации: «текстуры высокого разрешения, новые движения и анимация, улучшенная графика и световые эффекты, плюс многое другое».

Игроки получат доступ ко всему контенту, который доступен в мобильной версии, в том числе к бонусному девятому эпизоду и режиму потерянных записей.


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По материалам: newxboxone

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Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox
Популярная приключенческая игра Little Orpheus выйдет на Xbox
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