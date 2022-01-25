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Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год

Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год

Один из самых известных современных астрологов Индии Аджай Бхамби известен своими предсказаниями. Его советами пользуются не только в Индии, но и во всем мире. Астролог предсказал ослабление пандемии в 2022 году и выход из экономического кризиса. При этом он советует уделить внимание решению вопросов экологии.

Аджай Бхамби об астрологии



Людей, умеющих читать будущее по звездам, в Индии называют пророками. Авторитет Аджая Бхамби на родине непреклонен. Астролог уверяет, что будущее можно предсказать с точностью до 90%. Значимые события могут повторяться до тех пор, пока люди не извлекут из них свой урок.
На людей и Землю оказывает воздействие вся галактика. Размещение планет играет ключевую роль в истории человечества, определяя множество явлений задолго до их начала.
Сначала люди научились с помощью звезд определять благоприятные времена для земледелия и предсказывать погоду. Некоторым людям, считает Аджай Бхамби, открыты тайные знания, позволяющее видеть будущее, используя знания Космоса.
Вселенная дает людям выбор из нескольких вариантов развития событий, но дальнейший их исход зависит от многих факторов.

Жителям планеты дана возможность осязания с помощью основных чувств, они могут мыслить и принимать решения. Главная задача – научится принимать подсказки Вселенной, и не упустить шанс, данный людям для исправления своих предыдущих ошибок.
Астролог уверяет, что люди могут менять ход событий, но эти перемены зависят от их конкретных действий и избранного пути.

Предсказания Бхамби о борьбе с COVID-19



Несмотря на уверения некоторых предсказателей о том, что коронавирус удастся победить в 2022 году, Бхамби настроен не так оптимистично. Астролог считает, что людям придется жить с этим заболеванием еще длительное время. Аджай предупреждает:
«Одна из формул или сутр астрологии говорит, что любая бактерия или вирус, который родился на планете, не исчезает бесследно. Людям еще не удалось полностью победить ни одну вирусную болезнь. Они научились их приглушать и контролировать, но полностью уничтожить не могут. Так будет и с коронавирусом».

В будущем люди адаптируются к COVID-19, они будут переносить его, как обычный ГРВИ, и выработают иммунитет. Но и вирус не будет стоять на месте, постоянные мутации могут осложнить жизнь на планете.
Тем не менее вскоре исчезнет страх перед коронавирусом, пандемия стихнет и уровень смертности от него снизится.

Аджай Бхамби о будущем мира



Пандемия негативно влияет на экономику большинства стран. Но от действия политиков и выбора их пути зависит будущее Земли, считает астролог.
Большинство развитых государств пытаются занять лидирующую позицию в мире. А это является главной ошибкой. В тяжелые времена следует объединять свои усилия — это поможет раскрыть их потенциал в полной мере.
Нынешний хаос в мире будет длиться до середины 2022 года. Расположение 6 планет нашей галактики в знаке Козерога и определяет развитие событий. В астрологии расположение планет находится в 9-м доме карты, что определяет сложные времена для большинства государств. Но это явление временное, и следующий этап движения планет – переход Раху через созвездие Тельца.

«В ведической астрологии Раху вызывает внезапные потрясения и быстрое выздоровление», — предсказывает астролог.
«В марте этого года движение Юпитера станет нормальным, и все начнется налаживаться».

Экономический кризис удастся взять под контроль только к концу нового 2022 года. Бхамби советует уделить внимание экологии: сейчас самое благоприятное время для того, чтобы исправить ошибки цивилизации по отношению к Земле. Россия в этом процессе сыграет одну из ведущих ролей.
Тема: 
Предсказания
# Общество

По материалам: RSUTE

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