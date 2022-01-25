Прерывание образовательного процесса из-за капремонта школы недопустимо - Сергей Кравцов

Во время капитального ремонта при переводе детей в другие школы необходимо организовать подвоз детей и не допускать прерывания образовательного процесса. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с региональными органами управления в сфере образования, посвящённом ходу реализации программы модернизации школьного образования, в которую входит программа капитального ремонта, информирует Минпросвещения России.

«Мы приступаем к масштабному проекту по модернизации школьной системы образования. Это комплексная работа. Она включает капительный ремонт, обновление школьной инфраструктуры, подготовку и повышение квалификации учителей по всей стране, активное подключение ко всем вопросам самих учащихся, их родителей. Все эти меры направлены на создание комфортной, безопасной и современной образовательной среды, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться и развивать таланты», – сказал Сергей Кравцов.

Согласно программе в 2022 году должно быть отремонтировано не менее 1300 объектов в 79 регионах, до конца 2023 года – в сумме 3 000 объектов, а до конца 2026 года – 7 300 объектов.

«В Минпросвещения России уже сформирован штаб по реализации данного проекта. Мы будем оказывать регионам необходимую поддержку и консультации на всех этапах программы. Уже готовятся методические рекомендации, которые включают в том числе примерные инфраструктурные листы по оборудованию», – сказал Министр просвещения.

Он также отметил недопустимость сокращения регионального финансирования на реализацию программы. Министр поручил регионам сформировать дорожные карты реализации проекта, после чего будет организована защита проектов, в ходе которой каждый регион должен будет обосновать свою стратегию и подходы к программам капремонта.

Сергей Кравцов напомнил, что наблюдение за ходом выполнения ремонтных работ, закупок и поставок оснащения будут вести Штабы родительского общественного контроля, которые уже работают в каждом регионе. В них входят представители партии «Единая Россия», Национальной ассоциации родителей, Российского движения школьников, конкурса «Большая перемена».

«Нужно вести диалог с родителями: реагировать на их просьбы, предложения, отвечать на вопросы, не игнорировать жалобы. Если школа закрывается на ремонт, это не значит, что дети останутся без школы, без учителей. Ученики временно будут ходить в другие школы. Образовательный процесс будет продолжаться», – подчеркнул глава Минпросвещения России.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина всего до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ.

Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей. Всё это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.