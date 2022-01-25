Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать

Лев (23 июля — 22 августа)

Лев (23 июля — 22 августа)

Что можно и нельзя делать в Сильвестров день



Стоит отложить поход в парикмахерскую, потому что волосы, остриженные в Сильвестров день, долго не будут отрастать.





Пытаясь уберечь домашнюю птицу от болезней, ей в этот праздник принято отдавать крошки со стола, оставшиеся после трапезы.





Хорошая примета — увидеть во сне курицу или петуха. Это сулит прибыль, но при условии, что о сне никто не узнает.



Традиции и обряды праздника Сильвестров день



Один из обрядов, который проводят, чтобы куры лучше неслись — размещение черного камня с отверстием внутри в сарае.





Именно 15 января нужно отправиться в храм и помолиться Серафиму Саровскому об избавлении от боли в суставах.



Приметы Куриного праздника



Завьюжит, если сорока далеко от жилища людей не отлетает и периодически прячется под крыши домов.





Крутые рога месяца на ночном небе — к морозу, острые и яркие — подует сильный ветер, а если отлогие, то пора готовиться к ненастью.



Приметы, поверья и обряды на Сильвестров день 15 января 2022 года расскажут, что можно и чего нельзя делать. Другое его название — Куриный праздник. Главной традицией дня было защищать курятники от нечистой силы, окуривая их.Полагали, что пьяных может украсть нечистая сила.Тот рискует лишиться счастья, кто поднимет куриное перо. Чтобы все куры не погибли до весны, ужин в этот день должен готовить хозяин дома или старший сын, не допуская к плите женщин.Чтобы удача и благополучие не покинули семью, не стоит 15 января употреблять мясные блюда. Особенно не рекомендуется есть курятину.Злые духи могут причинить вред хозяевам дома. Избежать негативных последствий поможет освященная в храме вода, добавленная к обычной во время мытья.Такой «куриный бог» – это защитный талисман. В дырочку продевали нитку и вешали оберег в курятнике.Чтобы уберечь домочадцев от болезней и невзгод, следует прочитать специальный заговор над водой, а потом протереть ею косяк входной двери.. Результат окажется правдивым и точным, помогая человеку заглянуть в будущее.Если дрова в очаге горят и слышен треск, то морозы скоро усилятся. Будет оттепель, если петухи поют в предрассветный час.Жди стужу, заметив, что куры рано уходят на насест спать.Рожденные в этот день могут стать умелыми птицеводами. Защитить от любого негатива их могут украшения с агатом.Тема:Церковные праздники