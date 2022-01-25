Пророчества бабы Ванги на 2 февраля 2022 года: чего ждать в будущем

Кем была баба Ванга

«Забрав зрение, Бог дал мне умение видеть то, что скрыто от обычных глаз людских».

Пророчества Бабы Ванги на 2 февраля 2022 года

«В этот день наступит очень долгий день, который будет отличаться тем, что люди не увидят солнечного света. Мир охватит тьма, которая унесет жизни миллионов жителей планеты».

Пророчества бабы Ванги о будущем

Предсказания Вангелии имеют научное подтверждение, ведь в наше время не требуется никаких особых дальновидных способностей, чтобы связать растущую индустриализацию и климатическую катастрофу.

Предсказания Вангелии, которые стали явью

Ванга предсказала начало Третьей мировой войны и таяние полярных ледяных шапок к 2033 году.

Будущее человечества в видениях Вангелии

Новый год находится на начальной стадии, но пророчества бабы Ванги на 2022 уже пользуются большим спросом. У известной провидицы из Болгарии были видения, связанные с сочетанием двоек в календаре. По словам предсказательницы, зеркальная дата грозит людям страшными событиями, которые унесут жизни многих жителей.Она родилась в небольшом болгарском селе Струмица в 1911 году. Ее настоящее имя — Евангелия Пандева. Семья Ванги жила простой жизнью в деревне и зарабатывала продажей сельскохозяйственной продукции. Ранняя смерть матери и обнищание привели к тому, что семья покинула Болгарию и переехала в небольшую деревню в Македонии.Знаменитая провидица не была слепой от рождения. Она потеряла зрение в 16 лет, когда по дороге домой попала в шторм и была брошена в поле. Вангелия говорила:Ее предсказания сбывались с поражающей точностью, чем Вангелия заслужила славу наравне с Нострадамусом. Баба Ванга очень хорошо справилась с задачей, возложенной на нее Богом.Баба Ванга видела события, которые предсказывали будущее уже после ее смерти. Одно из них связано с сочетанием пяти двоек в календаре. Современники связывают их со 2 февраля 2022 года.Вангелия Гуштерова предсказывала начало страшной войны в день, когда сойдутся пять двоек.По мнению мистиков, зеркальная дата 2.02.2022 может принести катаклизмы в виде падения большого астероида, начала новой пандемии или Третьей мировой войны.Согласно ее собственным утверждениям, гадалка баба Ванга предсказывала будущее до 5079 года. Поначалу это звучало очень мистично, но уже сейчас ученые находят факты, подтверждающие ее видения.Ясновидящая предсказала, что с 2020 по 2025 годы в Европе будут наблюдаться процессы депопуляции. Это предсказание связывают с пандемией Sars-Cov-2. Но Вангелия считала, что новая болезнь в результате ослабеет и будет побеждена.Многое из того, что предсказывала баба Ванга, на самом деле уже сбылось. Она видела затопление российской подводной лодки «Курск», а также атаки 11 сентября и возвращение Крыма в состав России. Также Вангелия с удивительной точностью увидела гибель некоторых известных политиков.Изменение климата уже заметно, во многих частях мира оно имеет страшные последствия для людей. И начало войны также не так и фантастично, поскольку запасы ядерного оружия постоянно увеличиваются, как и противостояние между странами.Однако пророчества Бабы Ванги от 2022 года не единственные, которые должны нас интересовать. Знаменитая болгарская провидица предсказала также следующие события:2023 год — орбита Земли изменится сама;2028 — астронавты отправятся на Венеру;2043 — мусульмане будут править во всех частях света;2076 — страны снова приблизятся к основной идее коммунизма;2100 — искусственное солнце будет согревать земной шар;2273 — рождение новой человеческой расы;4599 — новая человеческая раса становится бессмертной.Евангелия Пандева никогда не уставала рассказывать собратьям о своих видениях.Тема:2022Предсказания