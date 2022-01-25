Психологический хоррор MADiSON анонсировали к релизу на консолях





Студия Bloodious Games объявила о планах выпустить игру MADiSON на консолях в 2022 году. Об этом они сообщили в Twitter, отметив, что в качестве партнера выступит издательство Perp Games.

MADiSON — психологический хоррор, который обещает стать «самым ужасным». Основное отличие игры от других подобных проектов — механика фотоаппарата с мгновенной печатью фото. На этом фотоаппарате, судя по описанию проекта, будут завязаны многие головоломки в игре. Действия игры MADiSON происходят в «огромном жутком доме». Играть предстоит за Луку, в которого вселился демон.

У игры MADiSON непростая судьба. Она должна была выйти 7 января 2022 года в Steam, но разработчики не смогли ее выпустить из-за судебного спора по поводу названия студии (ранее их студия называлась Nosebleed Games). Теперь игроки и разработчики ждут окончания судебного разбирательства, чтобы выпустить проект в релиз.

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