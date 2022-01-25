Разработчики S.T.A.L.K.E.R.: про ремастер первой части и разработку второй





Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl стали больше общаться с прессой после официального сообщения о переносе проекта. Студия GSC Game World уже несколько раз говорила, что все разговоры вокруг проблем с разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2 — не более чем фейки. В очередной раз об этом рассказал PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в рамках интервью, которое можно видеть ниже.

Некоторые интересные детали по серии S.T.A.L.K.E.R., которые обсуждаются в рамках интервью:

Как отмечает Захар Бочаров, проблем в разработке нет, в студии обычная текучка кадров, которая присуща для любой большой команды разработчиков. Он говорит, что ранее действительно текучка кадров была высокой, но сейчас сохраняют даже тех специалистов, кто завершил работу над своим «куском» проекта.Над S.T.A.L.K.E.R. 2 сейчас трудится больше 300 человек, среди которых есть часть штатных сотрудников и часть фрилансеров.По словам PR-менеджера студии, вариант с выпуском ремастера (а также и настольной игры по S.T.A.L.K.E.R.) действительно обсуждался. Но сейчас анонсировать на этот счет нечего.По словам Бочарова, команда S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не использует наработки отмененного проекта 2011 года.

Ниже можно посмотреть целиком интервью.

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Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl выходит 8 декабря 2022 года на Xbox Series X | S и PC.