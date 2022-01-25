Роберт Кийосаки пообещал докупить биткоин при падении цены к $20 000

Обвал биткоина создает возможность стать богаче, заявил Роберт Кийосаки. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель пообещал докупить цифровое золото при условии снижения его курса к $20 000.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high. — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) January 24, 2022

«Прибыль формируется, когда вы покупаете, а не когда продаете. Биткоин обваливается. Отличная новость. Я купил BTC за $6000 и $9000. Я куплю больше, если цена протестирует $20 000. Время разбогатеть приближается», — заявил он.

Напомним, в октябре Кийосаки спрогнозировал «гигантский обвал фондового рынка». Он предупредил, что такая же судьба ждет золото, серебро и биткоин.

В июне предприниматель спрогнозировал «крупнейший крах в мировой истории» и предсказал падение цены первой криптовалюты до $24 000.



