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Роберт Кийосаки пообещал докупить биткоин при падении цены к $20 000

Роберт Кийосаки пообещал докупить биткоин при падении цены к $20 000


Обвал биткоина создает возможность стать богаче, заявил Роберт Кийосаки. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель пообещал докупить цифровое золото при условии снижения его курса к $20 000.



«Прибыль формируется, когда вы покупаете, а не когда продаете. Биткоин обваливается. Отличная новость. Я купил BTC за $6000 и $9000. Я куплю больше, если цена протестирует $20 000. Время разбогатеть приближается», — заявил он.


Напомним, в октябре Кийосаки спрогнозировал «гигантский обвал фондового рынка». Он предупредил, что такая же судьба ждет золото, серебро и биткоин.


В июне предприниматель спрогнозировал «крупнейший крах в мировой истории» и предсказал падение цены первой криптовалюты до $24 000.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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