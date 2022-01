Роберт Кийосаки пообещал докупить биткоин при падении цены к $20 000

Обвал биткоина создает возможность стать богаче, заявил Роберт Кийосаки. Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» и предприниматель пообещал докупить цифровое золото при условии снижения его курса к $20 000.

WOW:Words of Wisdom. “Your profits are made when you buy, not when you sell.” Price of Bitcoin crashing. Great news. I bought BC at $6K and 9K. I will buy more if and when BC tests $20k. Time to get richer is coming. Silver best bargain today. Silver still 50% below high.