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«Роскомсвобода» обжаловала блокировку Tor в России

«Роскомсвобода» обжаловала блокировку Tor в России


Команда «Роскомсвободы» от имени организации Tor Project, управляющей сетью Tor, обжалует блокировку доступа к ней на территории РФ. 


Юристы уже подали апелляционную жалобу в Саратовский районный суд.


В «Роскомсвободе» назвали решение о блокировке незаконным, так как оно нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни. 


Юристы также указали, что дело рассматривали без участия представителей Tor Project, что "нарушило их процессуальные права и состязательность процесса".


Напомним, в начале декабря специалисты начали фиксировать ограничения доступа к сети Tor на территории РФ. 


Позже Tor Project получила письмо от Роскомнадзора с угрозой блокировки из-за запрещенной на территории РФ информации. Формальным основанием стало решение Саратовского районного суда от 2017 года.


По данным экспертов, для ограничения доступа к сети в России блокировали основной сайт Tor, откуда можно скачать браузер, IP-адреса публичных Tor-узлов и публичных списков Tor-мостов, а также трафик с использованием технологии DPI.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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