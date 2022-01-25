«Роскомсвобода» обжаловала блокировку Tor в России

Команда «Роскомсвободы» от имени организации Tor Project, управляющей сетью Tor, обжалует блокировку доступа к ней на территории РФ.

Юристы уже подали апелляционную жалобу в Саратовский районный суд.

В «Роскомсвободе» назвали решение о блокировке незаконным, так как оно нарушает конституционное право на свободное предоставление, получение и распространение информации и защиту тайны частной жизни.

Юристы также указали, что дело рассматривали без участия представителей Tor Project, что "нарушило их процессуальные права и состязательность процесса".

Напомним, в начале декабря специалисты начали фиксировать ограничения доступа к сети Tor на территории РФ.

Позже Tor Project получила письмо от Роскомнадзора с угрозой блокировки из-за запрещенной на территории РФ информации. Формальным основанием стало решение Саратовского районного суда от 2017 года.

По данным экспертов, для ограничения доступа к сети в России блокировали основной сайт Tor, откуда можно скачать браузер, IP-адреса публичных Tor-узлов и публичных списков Tor-мостов, а также трафик с использованием технологии DPI.