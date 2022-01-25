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Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей

Сергей Лазарев поделился фото с 18-летней племянницей
Певец Сергей Лазарев посвятил публикацию дочери своего погибшего брата. Алине исполнилось 18 лет. Сергей Лазарев является не только образцовым отцом, но и самым лучшим в мире дядей. Артист трогательно заботится о своей племяннице Алине, отец которой погиб в 2015 году. Певец объявил, что Алине исполнилось уже 18 лет. Лазарев признался, что не заметил, как быстро пролетело время. Еще недавно его племянница была маленькой школьницей, а сейчас уже является студенткой. Он рассказал, что очень гордится успехами Алины и тем, какой талантливой и целеустремленной она выросла. В своем Инстаграме Сергей поделился их редким общим фото и написал теплые пожелания в адрес именинницы.
Сергей Лазарев с племянницей Алиной «Моя любимая племяшка! Алинка! С 18-летием!! С совершеннолетием!! Как быстро бежит время! Будь здорова и счастлива! Безумно горжусь тобой и твоими успехами в театральном институте! Восхищаюсь твоим здравым умом и взрослыми поступками! Дерзай! Совершенствуйся! Иди только вперед! У тебя все получится! Люблю сильно-сильно! ❤️» — написал певец. Поклонники Лазарева присоединились к поздравлениям и отметили, что Алина растет копией своего звездного дяди. «Очень похожа на свою бабушку и на вас! Сразу видно, что одни гены», — пишут фанаты. Лазарев, напомним, воспитывает ещё двух детей: сына Никиту и дочку Анну. Артист не признается, кто родил ему наследников. Филипп Киркоров намекал, что Сергей, как и многие звезды, воспользовался услугами суррогатного материнства. Однако сам певец тайну рождения своих детей раскрывать на стал. Зато он подтвердил, что является отцом-одиночкой. «Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос», — говорил певец.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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