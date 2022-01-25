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Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в домашних условиях

Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в домашних условиях

На пороге уже Новый 2022 год, и хозяюшки пытаются праздничное настроение перенести не только на интерьер дома, внешний вид гостей, но и на праздничный стол. А одними из его неизменных атрибутов считаются бокалы для шампанского и вина. Эксперты предлагают несколько действенных способов, которые заставят ваши бокалы сиять не хуже новогодней елки.

Как заставить сиять бокалы из стекла



Некоторые хозяюшки рекомендуют использовать активированный уголь для очистки бокалов от налета и разводов. Пачку таблеток активированного угля следует измельчить и растворить в 1,5-2 л воды. В этом растворе бокалы нужно вымыть с помощью мочалки, после чего ополоснуть в холодной воде.
Еще одним очень результативным способом очистки бокалов от налета и разводов считается смесь перекиси водорода, нашатырного спирта и воды. Первые компоненты берутся в соотношении 3:1 столовых ложек. Их растворяют в 5 литрах воды. После приготовления раствора бокалы опускают в него на 30 мин. По истечении этого времени их ополаскивают холодной водой.
Наши бабушки рекомендуют использовать пищевой 9% уксус. Пару ложек уксуса нужно смешать с 1 литром воды. Бокалы опускают в раствор и тщательно натирают мочалкой. После очистки их ополаскивают холодной водой и ставят высыхать.

Очистка хрустальных бокалов



Бокалы из хрусталя требуют более тщательного и ответственного ухода. При неправильной очистке они могут деформироваться и испортить свой внешний вид.
Перед началом очистки хрустальной посуды нужно подготовить  рабочее место. Стол или кухонную поверхность следует застелить мягкой тканью, чтобы избежать трещин на бокалах. Мыть такую посуду нужно с использованием щадящего средства для посуды. Хрустальные бокалы также можно мыть водой с уксусом или лимонным соком. Это поможет избавиться от налета и разводов.
Отполировать бокалы из хрусталя можно смесью из белого уксуса и 0,5 ч. ложки мелкой соли. Эту смесь наносят на бокал на 5-10 минут, после чего вытирают мягкой тканью.
Тема: 
лайфхаки
Новый год
# Общество

По материалам: RSUTE

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