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Spotify и Netflix берут проекты принца Гарри и Меган Маркл в свои руки — за год не вышло ни одного нового эпизода

Spotify и Netflix берут проекты принца Гарри и Меган Маркл в свои руки — за год не вышло ни одного нового эпизода

Стриминговый гигант Spotify ищет продюсеров для подкаста Гарри и Меган Маркл. По данным издания Daily Mail, компания собирается взять дело в свои руки, так как проект герцогов Сассекских Archewell Audio не смог стать успешным и не выпускал контент.

Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на 18 миллионов фунтов стерлингов (24,2 миллиона долларов) с сервисом Spotify в декабре 2020 года. В рамках этого соглашения их компания Archewell Audio должна выпускать подкасты для стриминговой платформы. Премьера первой (и пока единственной), "рождественской" серии Archewell Audio с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и сына Меган и Гарри, Арчи, состоялась в 2020 году. В Spotify ожидали, что новые серии Archewell Audio начнут регулярно выходить в 2021 году, однако с тех пор ни одного эпизода так и не появилось.


В июле в подкаст Archewell наняли опытного продюсера Ребекку Сананес, и она заявила, что "с нетерпением ждет возможности выпускать больше контента до конца 2021 года". Это сотрудничество также не принесло плода. Теперь компания Spotify будет искать продюсеров для работы с Archewell Audio через свое подразделение подкастов Gimlet. Вакансия на роль старшего продюсера для шоу Меган и Гарри предлагает шестимесячный контракт в Лос-Анджелесе.

В настоящее время мы собираем команду, которая совместно с Archewell создаст и запустит новое шоу с участием известных женщин. Идеальный кандидат имеет опыт работы с известными людьми и интересуется социальным активизмом и поп-культурой,

— говорится в объявлении.

Обязательства Меган Маркл и принца Гарри по другому многомиллионному контракту, со стриминговым сервисом Netflix, также пока не выполняются. Первой ласточкой должен был стать детский анимационный сериал Pearl ("Жемчужина"), о производстве которого договорились герцоги Сассекские и Netflix. Меган, оставившая актерскую карьеру, должна была выступить продюсером сериала, однако, по словам инсайдеров, работа пока так и не началась. Сейчас компания находится в поиске художника-постановщика для этого проекта.

Принц Гарри и его жена Меган Маркл официально сложили обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года. По словам пары, они живут исключительно на собственные средства, зарабатывая на развитии своего бренда. Сотрудничество с Netflix и Spotify обещало стать прибыльным для пары.



Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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