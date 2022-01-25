Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого брата Марка

Начинающий модельер и выпускница МГИМО, Стефания Маликова поделилась фото и видео со дня рождения своего брата Марка. Дмитрий и Елена Маликовы решились на второго ребенка уже в более, чем зрелом возрасте. И после появления на свет долгожданного сына Марка музыкант с супругой, не переставая благодарят судьбу за малыша. 24 января Марку Маликову исполнилось четыре года. Поздравляя сына, Дмитрий Маликов признался, что он любовь всей его жизни. В Instagram певец и композитор опубликовал трогательное фото с наследником.Дмитрий Маликов с сыном Марком «Ты-любовь всей моей жизни ! С днём рождения, сын!», написал Дмитрий в Instagram. В честь именинника звездные родители устроили небольшой праздник в стиле фильма «Парк Юрского периода». Мальчик увлекается динозаврами. Он многое о них знает.Марк Маликов с именинным тортом Поэтому для ребенка заказали торт с тираннозавром и украсили комнату тематическими шарами. Марк, как и полагается, задул свечи на именинном торте.«С днем рождения , Маркуша», — лаконично подписала видео Стефания. Ранее девушка признавалась, что только с появлением брата поняла, что кого-то в жизни можно любить настолько сильно.Стефания Маликова с братом Марком «Чудесный праздник, счастья и здоровья Марку», «Чудесный малыш👏. С днем рождения! ❤️», «Как Маркуша становится похож на своего папу!», «Будь счастлив, малыш, прекрасная семья!», «Вы такие классные 😍 С днём рождения Марка 🥳», «Дмитрий, сыночек у вас очень красивый и умный, весь в мамочку и папу 😊😇», «Очень хорошенький малыш❤️ Пусть растет здоровым и счастливым на радость маме и папе, ну и сестренке, конечно🥳», — откликнулись поклонники в Instagram.Стефания Маликова с именинным тортом Напомним, композитор женат на Елене Изаксон. В 2000 году родилась их дочь Стефания. А в 2018 году в семье появился маленький Марк. Малыша знаменитой паре родила суррогатная мама. Кстати, у супруги артиста есть еще взрослая дочь от первого брака Ольга. В августе 2016 у Елены родилась внучка. Малышку назвали Анной.