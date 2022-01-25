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Татьяна Лазарева превратилась в бабушку

Татьяна Лазарева превратилась в бабушку
Артистка Татьяна Лазарева сильно изменилась за последнее время. Сейчас бывшая звезда КВН и телеведущая активно ведет собственный Instagram и YouTube-канал, куда приглашает звездных гостей и часто делится своими инсайтами. Татьяна Лазарева при этом еще и пропагандирует бодипозитив — философию принятия себя и своего тела. 55-летняя Татьяна Лазарева не скрывает, что не прибегает к помощи косметологов и пластических хирургов. Она выглядит естественно, что для многих ее подписчиков как раз кажется неестественным. Ведь Лазарева для них звезда, а значит, должна выглядеть идеально.
Татьяна Лазарева Под фотографиями, на которых Татьяна Лазарева предстает в естественном видео, подписчики часто оставляют удивленные комментарии, мол, как же так, знаменитость и морщины. «Татьяна очень изменилась, еще недавно была задорная девочка, а теперь позитивная бабушка», «Да, время и препараты никого не щадят», «Что с глазами?! Какой ужас», «Сейчас же столько средств, неужели не хватает денег все поправить аккуратно? Не старая же еще женщина…» — высказываются в Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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