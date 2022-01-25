Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын

Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын
Молодая жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова получила от сына ценный подарок, на который, конечно, не пожалел денег ее супруг. Евгений Петросян заработал за свою жизнь достаточно денег, чтобы сейчас ни в чем себе не отказывать. Несмотря на то, что половину сбережений ему при разводе пришлось отдать бывшей жене — Елене Степаненко, на его счетах по-прежнему лежат миллионы. Поэтому юморист часто делает дорогие подарки своей нынешней супруге. Татьяна Брухунова сегодня отмечает именины. После завтрака близкие поздравили её с праздником. Сын Брухуновой — Ваган вручил своей маме коробку от известного ювелирного бренда.
Ваган Петросян «Татьянин день! 🥰», - прокомментировала фото Брухунова. Понятно, что он купил украшение не сам. Поиском подарка занимался Петросян, который хорошо знает, какой сюрприз точно поднимет его молодой супруге настроение. В своем Инстаграме Татьяна показала, чем её порадовал любимый.
Евгений Петросян «Танечки! Танюши! Татьяны! С именинами вас! Будьте счастливы! ✨»— обратился Петросян к поклонникам после того, как поздравил жену. На новый год, кстати, юморист потратился на такой же дорогой подарок. Он купил Брухуновой новый телефон, на котором теперь хранятся сотни снимков их семейной идиллии. Между прочим, на пути к семейному счастью Татьяна, как сама признается, прошла настоящий ад. После того, как СМИ узнали об их романе, её на протяжении трех лет травили фанаты бывшей жены Петросяна. Они винили молодую помощницу в разводе Евгения Вагановича. Степаненко, кстати, «пропала» с экрана после того, как завершился раздел их имущества. Ходят слухи, что у неё появились проблемы со здоровьем, связанные со стрессом из-за судебных разборок.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в домашних условиях
Советы, которые помогут очистить бокалы от налета и разводов в
Пророчества бабы Ванги на 2 февраля 2022 года: чего ждать в будущем
Пророчества бабы Ванги на 2 февраля 2022 года: чего ждать в будущем
Лариса Гузеева заявила, что она - плохая мать
Лариса Гузеева заявила, что она - плохая мать
Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын
Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын
В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов
В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов
Диму Билана заподозрили в служебном романе
Диму Билана заподозрили в служебном романе
Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого брата Марка
Стефания Маликова показала, как отпраздновали 4-летие ее любимого
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Battlefield 2042 на Xbox растерял аудитория — игра вылетела из ТОПов
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою
Пять видов оружия, которое чаще всего подводило в бою

Топ на сегодня

Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января 2022 года расскажут, чего нельзя делать
Приметы и обряды на Сильвестров день или Куриный праздник 15 января
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
11 современных угроз человечеству по мнению нобелевских лауреатов
Как зимой можно гадать на кладбище
Как зимой можно гадать на кладбище
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения «ИжТрэвел.18»
Школьники Удмуртии примут участие в разработке мобильного приложения

Еще по теме

Татьяна Брухунова показала очередное мини день рождения сына от Петросяна
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Татьяна Брухунова прогулялась с сыном Петросяна в осеннем парке
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова уехали в свадебное путешествие