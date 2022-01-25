Татьяну Брухунову поздравили с именинами муж и сын

Молодая жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова получила от сына ценный подарок, на который, конечно, не пожалел денег ее супруг. Евгений Петросян заработал за свою жизнь достаточно денег, чтобы сейчас ни в чем себе не отказывать. Несмотря на то, что половину сбережений ему при разводе пришлось отдать бывшей жене — Елене Степаненко, на его счетах по-прежнему лежат миллионы. Поэтому юморист часто делает дорогие подарки своей нынешней супруге. Татьяна Брухунова сегодня отмечает именины. После завтрака близкие поздравили её с праздником. Сын Брухуновой — Ваган вручил своей маме коробку от известного ювелирного бренда.Ваган Петросян «Татьянин день! 🥰», - прокомментировала фото Брухунова. Понятно, что он купил украшение не сам. Поиском подарка занимался Петросян, который хорошо знает, какой сюрприз точно поднимет его молодой супруге настроение. В своем Инстаграме Татьяна показала, чем её порадовал любимый.Евгений Петросян «Танечки! Танюши! Татьяны! С именинами вас! Будьте счастливы! ✨»— обратился Петросян к поклонникам после того, как поздравил жену. На новый год, кстати, юморист потратился на такой же дорогой подарок. Он купил Брухуновой новый телефон, на котором теперь хранятся сотни снимков их семейной идиллии. Между прочим, на пути к семейному счастью Татьяна, как сама признается, прошла настоящий ад. После того, как СМИ узнали об их романе, её на протяжении трех лет травили фанаты бывшей жены Петросяна. Они винили молодую помощницу в разводе Евгения Вагановича. Степаненко, кстати, «пропала» с экрана после того, как завершился раздел их имущества. Ходят слухи, что у неё появились проблемы со здоровьем, связанные со стрессом из-за судебных разборок.