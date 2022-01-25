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Телеграм-каналы: Литинститут им. Горького в Москве будет расформирован

Телеграм-каналы: Литинститут им. Горького в Москве будет расформирован

По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Литературный институт имени Горького в Москве будет расформирован. Такое решение приняли на заседании коллегии Минкультуры РФ, которое прошло 15 декабря.

На ковер для доклада были вызваны ректор и писатель Алексей Варламов, являющийся членом Совета при Президенте Российской Федерации, и первый проректор Людмила Царева. В результате было принято решение о расформировании легендарного вуза. От учебного заведения останется только "огрызок" в виде двух кафедр, которые будут присоединены к МГИКу в Химках. А знаменитый Дом Герцена, похоже, переходит в частные руки, в частный фонд,

— сообщает телеграм-канал со ссылкой на собственные источники.

Якобы на встрече также присутствовали представители ФСБ, которые "дали заключение об институте". В телеграм-канале пишут, что сотрудники учебного заведения полагают, что Варламов и его единомышленники намеренно "разваливали" вуз и привели его к закрытию. Сделано это было для того, чтобы Дом Герцена перешел в частные руки, а ректор получил за это денежное вознаграждение. 


Архивное фото здания института

Здание находится в 800 метрах от Кремля и является памятником культуры XVIII века. Дом был прообразом Дома Грибоедова в романе "Мастер и Маргарита", где располагалось литературное объединение МАССОЛИТ. В романе МАССОЛИТ стал прототипом реальных писательских организаций, которые находились в здании в 1920-х годах. 

В литературных кругах и ранее отмечали профнепригодность Варламова как ректора и заявляли, что студенты Литинститута не получают необходимой подготовки. 

Руководство Литинститута занято чем угодно, но не обучением и судьбой своих студентов. У меня сложилось впечатление, что сейчас в вуз пришли эгоисты, которые, прикрываясь идеей, решают свои проблемы, так же у нас происходит в политике, религии. Как там, так и в литературе,

— писал журналист и писатель Александр Гриценко на портале "Литературная Россия".

Официального подтверждения информации о расформировании учебного заведения пока не было. 

Выпускниками Литинститута были Эдуард Асадов, Фазиль Искандер, Виктор Розов, Юрий Казаков, Константин Симонов, Белла Ахмадуллина и многие другие поэты и писатели.


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По материалам: spletnik.ru

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