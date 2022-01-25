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Тепловентиляторы Volcano в Москве от официального дилера

Официальный представитель торговой марки «VOLCANO» реализует тепловентиляторы известного польского бренда по самым низким ценам от производителя. Купить тепловентиляторы «Volcano» в Москве можно в официальном интернет-магазине https://volcano-pl.ru/.

VOLCANO – лучшие тепловентиляторы

Компания «VOLCANO» осуществляет свою профессиональную деятельность по продаже промышленных и бытовых тепловентиляторов уже более 15 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет качественное оборудование по приемлемой стоимости.

Уникальные технические решения «Volcano» идут в ногу с инновационным дизайном тепловентиляторов. Представленное на сайте компании оборудование имеет различные технические характеристики, поэтому подобрать необходимый тепловентилятор не составит труда.

Высокопроизводительные тепловентиляторы способны в кратчайшее время создать действительно комфортную температуру в любом помещении, будь то крупный промышленный цех, либо небольшая квартира или жилой дом частного сектора застройки.

Корпус оборудования выполнен из пропилена, что в свою очередь гарантирует высокий уровень безопасности при длительной эксплуатации. При этом материал отличается высокой прочностью, и довольно легкий, что существенно облегчает общий вес конструкции тепловентилятора.

В зависимости от типа, производительности и назначения тепловентилятора, его можно использовать в качестве кондиционера с автоматической или ручной регулировкой температуры. При этом холодильной установки в цепочке оборудования нет как таковой.

Тепловентилятор Volcano VR1 AC

Одной из последних разработок компании является модель тепловентилятора Volcano VR1 AC. С появлением на рынке модель стала максимально востребованной среди потребителей, так как отличается высокой производительностью, практически бесшумна, обладает хорошим КПД, стильным дизайном и долговечностью.

Купить тепловентилятор Volcano VR1 AC вы сможете на сайте официального дилера компании «Вулкан» в Москве Volcano-PL.ru.

Тепловентиляторы польского производства Volcano

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

Вайбер/Ватсап: 8-800-551-44-90

Адрес: город Москва, ул. Бауманская, д.6, стр.2, Бизнес-центр «Виктория Плаза

# Экономика

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