Трейдер обозначил возможный диапазон остановки падения цены биткоина

О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.

В предыдущем обзоре речь шла о локальном отскоке, но все же среднесрочно четко говорилось о серьезной слабости биткоина. Пробита поддержка $40 000, цена успешно под ней закрепилась. Структура бычьего тренда сломлена, и можно оценить только области, от которых возможно формирование отскока.

Во-первых, это состояние традиционных рынков, поскольку давление на криптовалюту идет именно оттуда (оценка проводится по графику S&P 500). Поглощение последней волны роста, начавшееся с декабря, сформировало Lower&Low. Вот-вот будет достигнута отметка $4276, которая переломит бычью структуру на дневномнедельном таймфреймах. Прошлый недельный бар закрылся снижением >-5%, чего не было полтора года, то есть угол атаки продавца высокий.

Сейчас цена биткоина пришла в область летней трехмесячной проторговки и находится у PoC.

Объемы на данный момент повышенные, но не аномальные, не останавливающие. Индекс RSI на дневном таймфрейме уже в области перепроданности, но запас хода ниже еще есть. Общая агрессия продавца увеличивается — угол атаки становится все больше.

Данные: TradingView.

Область $19 000-$30 000 — область объемного вакуума, проторговки там нет. В случае дальнейшего резкого обвала S&P 500 биткоину будет не за что зацепится при импульсном движении вплоть до $19 000.

Основное ожидание сейчас — обновление летнего минимума с возвратом к $30 000 и проторговка в этой области с возможными отскоками выше. Диапазон $26 700-$28 200 может быть как раз той областью, которая послужит временной остановкой после формирования кульминации продаж.

Ликвидность под летней проторговкой будет собрана, но все же вход в область вакуума незначительный. Сейчас медвежий рынок, и шанс того, что биткоин в ближайшие месяцы начнет покорять ATH, крайне мал.

На данный момент рекомендуется торговать в основном на споте. Резкий уход под $30 000 чреват зависанием бирж, как в марте 2020 года. Нужно учитывать, что могут не срабатывать лимитные ордера и стопы, поэтому также следует снизить риски.



