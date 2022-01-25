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Уже известны 5 игр, которые добавят в Game Pass в феврале (UPD)

Уже известны 5 игр, которые добавят в Game Pass в феврале (UPD)


UPD (25.01): Объявили еще две игры, которые пополнят Game Pass в феврале — Dreamscaper и Besiege. Информация дополнена этими проектами.

Оригинал: Январь получился крайне насыщенным месяцем для подписчиков Game Pass — добавили немало интересных проектов, в том числе некоторые сразу после релиза. Остается всего одна игра, заявленная к появлению в Game Pass в этом месяце — это Taiko No Tatsujin: The Drum Master, которую добавят в подписку 27 января.

Уже известно о 3 проектах, которые пополнят подписку Game Pass в феврале 2022 года. Вот эти игры.

Dreamscaper (3 февраля — Xbox One, Xbox Series X | S)


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Игра рассказывает о девушке, которая сражается во снах со своими кошмарами, а днем исследует город, общается с местными жителями и развивается. Проект в жанре «рогалик».

Besiege (10 февраля — Xbox One, Xbox Sereis X | S)


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Besiege — игра, завязанная на физике, в которой предстоит строить осадные сооружения и различные оружия, чтобы уничтожать крепости и войска противников.

Edge of Eternity (10 февраля — Xbox One, Xbox Series X | S и PC)


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Edge of Eternity — это одиночная RPG с пошаговыми боями, которая в прошлом году вышла в Steam, а в первой половине февраля доберется до приставок Xbox. Игра разработана, как отмечают сами ее создатели, «в духе классических японских RPG». В игре есть русская локализация.

Total War: Warhammer III (17 февраля — PC)


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Total War: Warhammer III — стратегия, которую давно ждут игроки на PC, выходит сразу в Game Pass. Проект на минувшей неделе в Steam попал в ТОП-10 по выручке, что говорит о высоком спросе на игру по предзаказам. Подписчики Game Pass получат ее в день релиза.

Shredders (пока нет даты релиза — Xbox Series X | S и PC)


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Релиз игры Shredders планировался до конца 2021 года, но после разработчики перенесли проект на февраль 2022 года. Shredders — это симулятор катания на сноуборде, который обещает предложить масштабный мультиплеер.

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По материалам: newxboxone

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