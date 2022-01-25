В Хакасии в этом году отремонтируют 11 школьных спортивных залов

В Хакасии в этом году в пяти муниципальных образованиях отремонтируют 11 школьных спортивных залов, сообщает пресс-служба Правительства Республики Хакасия.

Ремонт пройдет в рамках реализации национального проекта «Образование».

В Алтайском районе республики отремонтируют пять спортивных залов, в Аскизском районе – два, в Боградском районе – один, в Усть-Абаканском районе – два и в городе Абаза – один.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.