В Китае изменили финал фильма "Бойцовский клуб"

Вадим Карасев

В Китае изменили финал фильма "Бойцовский клуб" режиссера Дэвида Финчера: зрителям показали версию, в которой в конце главный герой сдается властям — помогает полиции предотвратить преступление, после чего попадает в психбольницу. Фильм с новым финалом вышел на китайском стриминговом сервисе Tencent Video.

В оригинале же о сотрудничестве с полицией речи не идет: главный герой, Рассказчик, убивает свое альтер эго, Тайлера Дердена, и наблюдает за устроенными им взрывами небоскребов.





В китайской версии в "Бойцовском клубе" вместо финальных сцен показали титры.

Полиция раскрывает план благодаря подсказке, сделанной Тайлером, арестовывает всех преступников и предотвращает взрыв бомбы. После суда Тайлер отправляется в психиатрическую больницу на лечение. Из больницы он выходит в 2012 году,

— сообщает текст на экране в конце фильма.

В первоначальном варианте "Бойцовский клуб" показали в кинотеатрах Китая только во время Шанхайского международного кинофестиваля в 2017 году.





Брэд Питт и Эдвард Нортон в фильме "Бойцовский клуб"





Оригинальная версия картины Дэвида Финчера появилась на экранах в 1999 году и имела огромный успех по всему миру. Главные роли в фильме сыграли Эдвард Нортон (Рассказчик), Брэд Питт (Тайлер Дерден) и Хелена Бонэм Картер (Марла Сингер).

Фильмы иностранного производства нередко выходят в Китае с альтернативным финалом, в котором демонстрируется победа правоохранительных органов над преступниками, а неприемлемые для китайского зрителя сцены вырезаются. Так, цензуре подверглись такие картины, как "Джанго освобожденный", "Каратэ-пацан", "Пиксели" и другие.

Недавно представленный в Китае российский фантастический фильм "Кома" и вовсе претерпел большие изменения: в картине заменили 80% диалогов и добавили новые сцены из отснятого неиспользованного материала.

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