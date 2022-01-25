В Мьянме предложили лишать свободы за использование биткоина и VPN

Военные власти Мьянмы планируют ввести уголовную ответственность за использование криптовалют и Virtual Private Network (VPN), следует из попавшего в сеть законопроекта.

Yet another dictatorship targets VPNs and Bitcoin.



If you want to set up a fascist state, you do not want your people using these tools https://t.co/Zob12DyJr4 — Alex Gladstein 🌋 ⚡ (@gladstein) January 24, 2022

Документ опубликовал советник Министерства по правам человека в альтернативном правительстве страны. Предполагается, что за цифровые активы будет грозить от одного до трех лет тюремного заключения или штраф до 6 млн кьят (~$3374).

Издание Irrawaddy напомнило, что после переворота в 2021 году военные запретили основные социальные платформы, включая Twitter, Instagram и Facebook. Однако люди получают доступ к сайтам с помощью VPN.

Пользователей подобных сервисов предлагается приговаривать на сроки от шести месяцев до года или к штрафу до 6 млн кьят.

Законопроект также предоставит военному режиму неограниченные права на доступ к пользовательским данным, возможность запрета нежелательного контента, ограничит интернет-провайдеров и позволит перехватывать данные.

По данным Irrawaddy, решение о принятии нормативного акта власти уже приняли.

"Еще одна диктатура нацелилась на VPN и биткоин. Если вы желаете установить фашистское государство, то не позволите людям использовать эти инструменты", — прокомментировал главный стратег Human Rights Foundation Алекс Гладштейн.

Ранее он рассказал, как первая криптовалюта помогает защите прав и свобод людей по всему миру.

Напомним, в декабре 2021 года альтернативное правительство Мьянмы признало стейблкоин USDT от Tether официальным платежным средством и начало сбор денег на свержение хунты.