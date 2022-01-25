В Петербурге введены дополнительные COVID-ограничения для несовершеннолетних

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

20:41 Автор: Александра Медведева

В Санкт-Петербурге закрываются организации дополнительного образования, ограничивается посещение детьми культурных и спортивных учреждений. Об этом во вторник сообщает пресс-служба администрации главы города.

Губернатор Александр Беглов подписал анонсированные накануне изменения в постановление правительства города № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С 28 января по 13 февраля 2022 года в дистанционный режим переводится деятельность как государственных, так и частных программ допобразования, кружков, секций и студий. Для несовершеннолетних ограничивается посещение зоопарков, музеев, выставок, бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертов, кинотеатров, крытых ледовых катков, океанариумов, аттракционов и других спортивных и развлекательных мероприятий.

Спортивные мероприятия, включённые в календарные планы, проводится будут.

Все остальные ограничения, установленные постановлением №121, будут действовать до конца марта.

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Как пояснил вице-губернатор, отвечающий за сферу культуры, Борис Пиотровский, правительство было вынуждено ввести новые ограничения из-за резкого роста заболеваемости. Вместе с тем высокий уровень коллективного иммунитета позволил ввести точечные ограничения, которые касаются непривитых от коронавируса несовершеннолетних.

По данным городской администрации на вторник, за сутки зафиксировано 9 722 случаев заболевания коронавирусом.

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