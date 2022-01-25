Володин пожелал студентам реализовывать самые смелые идеи

09:02 Автор: Варвара Комарова

Источник: Официальный сайт Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём студента и Татьяниным днём, сообщается на сайте палаты.

«Студенческие годы — это время открытий, новых знаний и больших планов. Реализуйте самые смелые идеи, жизненные и творческие замыслы. Будущее нашей страны, ее развитие во многом зависят от вас», — сказал председатель Госдумы.

Володин и пожелал найти студентам своё призвание, а также успехов и всего самого доброго.

Кто придумал День студента

День студента отмечается в России 25 января — в 2005 году президент подписал указ «О Дне российского студенчества», а в 2007 году вступил в силу закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.

#праздники #студенты

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