Володин пожелал студентам реализовывать самые смелые идеи
09:02 Автор: Варвара Комарова
Источник: Официальный сайт Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём студента и Татьяниным днём, сообщается на сайте палаты.
«Студенческие годы — это время открытий, новых знаний и больших планов. Реализуйте самые смелые идеи, жизненные и творческие замыслы. Будущее нашей страны, ее развитие во многом зависят от вас», — сказал председатель Госдумы.
Володин и пожелал найти студентам своё призвание, а также успехов и всего самого доброго.
Кто придумал День студента
День студента отмечается в России 25 января — в 2005 году президент подписал указ «О Дне российского студенчества», а в 2007 году вступил в силу закон, согласно которому День российского студенчества стал одной из памятных дат России.
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