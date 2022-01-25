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Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте

Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox уже в марте


Очередная игра-симулятор готовится к релизу. Студия Intermarum объявила, что их проект Workshop Simulator выйдет на приставках Xbox, Playstation и на PC уже 10 марта 2022 года.

Workshop Simulator — это игра, где предстоит стать «мастером на все руки». Игроки смогут чинить различные предметы, реставрировать их или создавать свои. Молотки, дрели, краски и другие инструменты игроки будут использоваться в процессе работы. Помимо симуляции процесса работы, разработчики обещают предложить массу интересных историй, которые будут рассказаны через предметы.




Ниже можно посмотреть новый трейлер с игровым процессом Workshop Simulator.


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По материалам: newxboxone

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