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За нарушения при перевозках пассажиров хотят усилить санкции

За нарушения при перевозках пассажиров хотят усилить санкции

01:22  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 814541-7



В КоАП предложили повысить ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами и наземным электрическим транспортом. Такой законопроект правительства планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Предлагается ввести новые виды наказания: дисквалификация для должностных лиц и конфискация транспортных средств для юридических лиц.

В кабмине посчитали, что отсутствие такого административного наказания, как дисквалификация за нарушения в сфере перевозки пассажиров, позволяет физлицу — руководителю юрлица избегать административного приостановления его деятельности путём передачи транспортных средств по договору аренды другому юридическому лицу, где он также фактически является руководителем. Предлагаемые меры должны решить эту проблему.

Кроме того, конфискацию транспортного средства, как крайнюю меру, планируется ввести в качестве альтернативного вида наказания наряду с административным штрафом. Полномочием по вынесению решения о целесообразности её назначения разработчиками законопроекта предлагается наделить суд.

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Например, за повторное использование автобуса, троллейбуса или трамвая при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок (если её наличие обязательно) предлагается установить для должностных лиц — штраф в 50 тысяч рублей или дисквалификацию. А для юрлиц — штраф в размере 300 тысяч рублей или конфискацию транспортного средства.

Отдельно предлагается прописать ответственность за предпринимательскую деятельность в области перевозок пассажиров автобусами с грубым нарушением условий лицензии. За такие деяния должностных лиц хотят наказывать штрафом в размере 75 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от 6 месяцев до 1 года. А юрлицам- нарушителям может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#транспорт #штрафы


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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