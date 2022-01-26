Александр Мясников высказался о пользе масок

Ведущий Александр Мясников рассказал, насколько эффективны маски. Врач на программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» высказал свое отношение к маскам. «Есть приказ — его надо выполнять, но маски не абсолют. Два года во Франции ходят в масках. Чуть снял — 160 евро штраф, но заболеваемость только растет. Коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и дыханием. Я, к примеру, болею «омикроном». Вышел из студии, а вы зашли и вдохнули — заболели», сказал Александр Мясников.Александр Мясников Как отметил Александр Мясников, маска не защитит на сто процентов от коронавируса. «Зачем носить маски? Если ты заболел, маска помогает не заразить других, но она создает ощущение ложной безопасности. Надо либо всем носить, либо никому», — заявил Александр Мясников. Напомним, что в России с каждым днем все больше заболевших «омикроном». При этом смертность от этого штамма постепенно снижается.