Александр Ревва показал обнаженный торс на пляжных фото с Мальдив

Шоумен Александр Ревва похвастался прекрасной физической формой. Не только популярные певицы и актрисы радуют своих поклонников горячими кадрами с Мальдив. Вслед за Верой Брежневой и Светланой Ходченковой обнажиться осмелился и шоумен Александр Ревва.Александр Ревва В микроблоге Ревва поделился снимком, на котором запечатлено, как он принимает душ на Мальдивах. Плещется под струями воды шоумен в одних плавках, эротично засунув туда руку и играя мускулами.Александр Ревва «Как же я люблю по-настоящему естественные, натуральные фотографии, снятые на природе, ненавязчиво, невзначай.. ненавижу позёрство.. 📸», - написал под фото Александр Ревва.Александр Ревва Подписчики Реввы пришли в дикий восторг от такого откровения, которым мужчины делятся довольно редко. «Какая форма 💪💪💪Браво! Столько труда вложено в тело , при такой загруженности👏👏👏🔥🔥», «Брутальный, сексуальный, огонь мужчина🔥❤️», «Красавец. Настоящий мужчина 👍👍👍», «Без пафоса и всяких заморочек! Красавчик», — высказались пользователи в Сети.