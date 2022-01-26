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Анастасия Макеева отважилась на большой шаг

Анастасия Макеева отважилась на большой шаг
Актриса Анастасия Макеева поделилась радостным событием. Артистка, как известно, не только вышла замуж, но и решилась на смену фамилии. Правда, она заранее сообщила, что планирует оставить и свою девичью фамилию, присоединив к ней фамилию мужа. Сегодня она, наконец, получила новый паспорт. «Ну что, можете меня поздравить с моим новым днём рождения! Сегодня официально родилась Малькова-Макеева Анастасия Васильевна. Я вступила в новую жизнь и соединилась с родовой программой моего мужа!» — подписала она видеролик, где выходит из кабинета госучреждения. До брака с Романом Мальковым Анастасия трижды была замужем, но ни разу не брала фамилию мужа. Артистка, похоже, решила, что из-за этого ей не везло в семейной жизни. К слову, в этот раз избранник актрисы далек от мира кино и шоубизнеса.
Анастасия Макеева с мужем Макеева объявила, что «вошла в родовую программу мужа» для полного слияния. Не так давно она увлеклась изучением квантовой психологии. Похоже, что информацию она почерпнула именно в этой области. Теперь Анастасия может рассчитывать на поддержку рода своего супруга. Кажется, этот шаг Анастасия сделала еще и для того, чтобы исполнилась её заветная мечта. Наставники уверяют её, что забеременеть ей мешают внутренние установки и не проработанные проблемы. Они обещают, что это можно исправить. Врачи же считают, что бесплодие Макеевой связано с серьезной медицинской причиной, решить которую очень трудно. Недавно, кстати, Макеева рассказала, что уже обустроила дома детскую комнату. Но пока ей удается практиковаться только в общении с подростком. Она приютила у себя сына мужа от первого брака, который в пух и прах разругался со своей родной мамой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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