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Besiege добавят в Game Pass на Xbox на стадии Game Preview

Besiege добавят в Game Pass на Xbox на стадии Game Preview


На выходных стало известно, что игра Besiege будет добавлена в подписку Game Pass. Тогда об этом сообщили разработчики через Twitter, а сегодня Microsoft опубликовала официальный пресс-релиз.

Besiege выходит на приставках Xbox One и Xbox Series X | S уже 10 февраля, но в стадии Game Preview. Как пишут разработчики, они серьезно переработали проект для консолей:

Те из вас, кто знаком с версией Besiege для PC, обнаружат, что игра была сильно переработана: большие разделы были переработаны с нуля, чтобы обеспечить значительно улучшенный игровой процесс, с совершенно новым интерфейсом, специально разработанным для беспрепятственного взаимодействия с контроллером. 

Пока не указывается, будет ли включать Besiege для Xbox весь контент, который доступен на PC.
# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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