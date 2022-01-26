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Bloomberg: Следующие три Call of Duty выйдут на Playstation

Bloomberg: Следующие три Call of Duty выйдут на Playstation


Известный игровой журналист Джейсон Шрайер опубликовал в Bloomberg материал, в котором рассказал, что ему известно о планах Microsoft по выпуску игр серии Call of Duty на Playstation после закрытия сделки с Microsoft. В своем материале он ссылается на личные источники, поэтому верифицировать точность указанной информации не представляется возможным.

По словам Шрайера, у Activision Blizzard и Sony имеется соглашение по выпуску игр Call of Duty на консолях Playstation до 2024 года. Ранее Sony говорила, что «надеется на выполнение соглашений со стороны Activision Blizzard». Вероятно, подразумевалось именно это соглашение.

Bloomberg отмечает, за с 2022 по 2024 годы выйдут 3 игры серии Call of Duty. Два проекта — это крупные новые части франшизы (от Infinity Ward и Treyarch), а третий — новая часть Warzone. Журналист указывает, что новая часть Warzone должна выйти в 2023 году, согласно его данным.

Соответственно, ближайшие 3 игры Call of Duty точно выйдут на Playstation. Что касается следующих проектов серии, на данный момент у Bloomberg нет информации на этот счет. Они говорят, что нет информации по этому поводу и у источников, которые отмечают, что планы еще не сформированы и компании Microsoft и Activision Blizzard ждут закрытие сделки.

Напомним, ранее Фил Спенсер, руководитель игрового направления Microsoft, говорил о намерении «соблюдать все существующие соглашения после приобретения Activision Blizzard», отмечая «желание сохранить Call of Duty на PlayStation».

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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