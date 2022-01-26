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Борис Корчевников рассказал о тайной сестре

Борис Корчевников рассказал о тайной сестре
Ведущий Борис Корчевников рассказал о своем отце. Телеведущий в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» разоткровенничался о родном отце. «Мой папа много, что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру. Его дочку от другого брака. Папа мой пил, много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни», сказал Борис Корчевников Как отметил Борис Корчевников, он много рассуждал, почему его отец так поступал.
Борис Корчевников «История про этих мужчин. Вообще это тяжело в себе носить. Начинаешь и выпивать. Заливаешь и заливаешь», — заявил Борис Корчевников. Напомним, что Борис Корчевников познакомился со своим отцом в 13 лет. Его отец — Вячеслав Орлов. Он более тридцати лет проработал директором Театра имени Владимира Маяковского. Ушел из жизни в 2015 году.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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