Дату релиза Shredders обнаружили в Microsoft Store, игра получит русскую локализацию





Shredders — одна из игр, которая была анонсирована еще летом, но до сих пор о ней нет практически никакой информации. Изначально проект обещали выпустить в декабре, потом перенесли его на февраль, но новая утечка говорит, что он задержится чуть сильнее. Согласно данным в Microsoft Store, релиз игры Shredders теперь запланирован на 17 марта 2022 года.

Отметим, что разработчики в Twitter пока не подтвердили эту дату. Похоже, что релиз на 17 марта у них действительно планируется, но они пока не готовы объявить об этом. Отвечая на вопросы игроков, создатели Shredders сообщили, что «очень близки» к объявлению даты релиза, но пока они ждут прохождения сертификации.

Getting super close now, just got to get the game through certification and we can announce a date 🙌 — Shredders (@ShreddersGame) January 26, 2022



Помимо этого, создатели Shredders объявили, что их проект выходит не только на Xbox Series X | S и PC через Game Pass. Релиз также запланирован в Steam, где они сегодня открыли страничку для добавления проекта в список желаемого. Кстати, согласно странице Shredders в Steam, игра получит русскую локализацию (текст) на релизе.

Напомним, что Shredders — это игра про катание на сноуборде, которая обещает масштабный мультиплеер.

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