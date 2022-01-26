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Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о том, что мама потеряла голос

Дочь Анастасии Заворотнюк высказалась о том, что мама потеряла голос
Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна прокомментировала слухи.   Дочери артистки постоянно задают вопросы о здоровье мамы. Недавно Анна рассказала, что пока звезда «Моей прекрасной няни» находится в стабильно тяжелом состоянии и продолжает бороться с болезнью, а им остается лишь надеяться на чудо. Отметим, что девушка крайне редко позволяет себе даже лаконично высказываться о маме. Так, на днях она призналась, что ей очень не хватает советов Анастасии. И это сразу вызвало волну новых слухов. В Сети распространилась информация, что тяжелобольная актриса перестала разговаривать. Некоторые онкологи поспешили заявить об ухудшении состояния звезды. Всё это вызвало неподдельную тревогу фанатов артистки театра и кино. «Пожалуйста, опровергните слух, что ваша мама потеряла речь», — обратились к девушке фолловеры. Анну возмутили домыслы о состоянии здоровья Анастасии.
Анна Заворотнюк «Это очередной бред журналистов», — категорично ответила сегодня девушка. 50-летняя актриса Анастасия Заворотнюк мужественно борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Звезда перестала появляться на публике с середины 2019 года. Недавно Анне недавно пришлось в сторис отвечать одной из подписчиц, поинтересовавшейся, «есть ли у Заворотнюк шансы выжить». Девушка не стала скрывать, что подобные сообщения задевают ее за живое и выводят из себя, да и что можно ответить на такие страшные предположения? «Вот вроде бы человек зла не желает. Но мозгов не хватает не задавать такие ранящие вопросы. Переживает очень. Не то что я», — возмутилась дочь артистки, которой очень тяжело приходится без маминой поддержки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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