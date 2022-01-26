Екатерина Стриженова поделилась успехами 21-летней дочери-студентки

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, как ее младшая дочь учится в МГУ и параллельно проходит практику в глянцевом журнале. Известная телеведущая, актриса Екатерина Стриженова — дважды мама. Младшая дочь знаменитости учится в МГУ на социологическом факультете. У Александры была непростая сессия. Девушка сдавала 6 зачетов и 6 экзаменов. Екатерина Стриженова решила похвастаться успехами любимой студентки. Дочь телеведущей по всем дисциплинам получила «пятерки». Звездная мама очень гордится успехами Александры.Александра Стриженова «Умница, 6 зачётов и 6 экзаменов в МГУ на «отлично» !!! Параллельно с практикой в журнале «Татлер», справилась!!! Сессия закрыта, пришло время зимнего отдыха ☕️», рассказала Стриженова в Instagram. «Какая умничка!!! Катенька вы идеальные родители. Люблю!!!», откликнулась Эвелина Бледанс. «Дочь прекрасна!!! Молодец! Так держать!! 👍», «Прелестная дочь, умная и красивая!!!», «Такая красавица!!! И умничка!!», «Умница, красавица, вся в родителей, гордость ваша!!! Очень радостно за вас!!!🥰», «Успешная девочка!👏», «Какая умница, красивая девушка, счастливой судьбы!», «Вот красавица какая, как мама! И отличница!», «Какое счастье, когда дети отлично учатся», «Поздравляю! 🙌🏻 Красивая и умная девушка!🌺» — пишут поклонники в Instagram.Александра Стриженова Отметим, семья Екатерины и Александра Стриженовых для многих является примером. Супруги уже больше 30 лет счастливы в браке. В 1988 году у звездной пары родилась старшая дочь Анастасия. Девушка в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. В 2018 году у них появился на свет сын. Мальчика назвали в честь отца.Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых родилась в 2000 году. Девочку назвали в честь отца.