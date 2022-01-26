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Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше

Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше
Актриса Елена Проклова назвала общество средневековым. Звезда театра и кино Елена Проклова призналась, что испытывает чувство досады и разочарования тем, как на ее признания о сексуальном насилии отреагировало общество. Актриса надеялась, что, вскрывая «гнойник», сможет поднять важные и болезненные темы, но все скатилось к банальному переходу на личности. «К сожалению, на сегодняшний день кроме желтизны никакой реакции на это нет. Обсуждают, какая я, какой он, и никого не интересует сама тема», — высказалась Елена Проклова. Многие упрекают Елену Проклову в том, что она озвучила некрасивые факты достаточно поздно, когда люди, причастные к ним, уже умерли и не могут ей ответить.
                                        Елена Проклова «Если бы я пошла в органы, то не смогла бы ничего доказать, а меня бы объявили больной и сексуальной маньячкой. Я была никто, а он известный человек», — объяснила Елена Проклова свою позицию. Реакцию же общества на ее признания Елена Проклова назвала Средневековьем. «Общество не совершенно, и посягательство на невинность становится узаконенной нормой. В этом отношении мы не продвинулись вперед от Средневековья. Для меня это непонятно и необъяснимо», — цитирует Проклову издание «Антенна».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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