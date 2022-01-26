Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Проклова рассказала о ролях через постель

Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Актриса Елена Проклова призналась, как строила свою карьеру.   После скандальных признаний артистки в программе «Секрет на миллион» на актрису обрушился шквал критики со стороны многих коллег. Осуждали Проклову за признания сами же женщины, которые не видели в подобных историях ничего из ряда вон выходящего и считали, что о подобном надо помалкивать. Одна из актрис заметила даже, что во МХАТе все через кого-то проходили. Елена Проклова опровергла эту информацию, заявив, что свои роли получала только за талант.
Елена Проклова «Ни через кого я ни во МХАТе, ни в кино не проходила. Конечно, может, это моя счастливая судьба, но это так. Каждый говорит по своему опыту, а у меня он другой. Мне повезло: не пришлось ни разу спать за свои роли. Режиссеры меня всегда приглашали, потому что я была им интересна как актриса. Возможно, и как женщина тоже, но для меня это было табу», — рассказала Елена Проклова. Елена Проклова добавила, что не позволяла себе кокетничать, даже если режиссер ей очень нравился. «Я говорила себе: «Нет, только не это». Мы жили по принципам, внушенным нам тем временем», — цитирует Елену Проклову «Антенна».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Елена Проклова рассказала о ролях через постель
Мария Голубкина удивила располневшей фигурой
Мария Голубкина удивила располневшей фигурой
Besiege добавят в Game Pass на Xbox на стадии Game Preview
Besiege добавят в Game Pass на Xbox на стадии Game Preview
Дату релиза Shredders обнаружили в Microsoft Store, игра получит русскую локализацию
Дату релиза Shredders обнаружили в Microsoft Store, игра получит
Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше
Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше
Елизавета Боярская с братом трогательно поздравили маму-актрису с днем рождения
Елизавета Боярская с братом трогательно поздравили маму-актрису с
Минцифры утвердило интернет-ресурсы с доступом даже при нулевом балансе
Минцифры утвердило интернет-ресурсы с доступом даже при нулевом
Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто хозяин в их доме. И это вовсе не люди
Владельцы животных делятся случаями, из которых становится ясно, кто
Нужно ли показывать кошке, кто в доме главный
Нужно ли показывать кошке, кто в доме главный
Почти 27 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты»
Почти 27 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Флагманы
Овечкин проломил шлем голкиперу "Вегаса" в матче НХЛ
Овечкин проломил шлем голкиперу "Вегаса" в матче НХЛ
Сатья Наделла: «Мы переживаем ренессанс PC»
Сатья Наделла: «Мы переживаем ренессанс PC»

Топ на сегодня

Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений табу
Запреты, связанные с порогом в доме: причины и последствия нарушений
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Праздник Спиридона Солнцеворота 25 декабря: запреты, приметы и ритуалы
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Предсказания индийского астролога Аджая Бхамби на 2022 год
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Могут ли от бенгальских огней загореться волосы и как себя обезопасить
Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик
Почему коты и кошки любят есть новогодний дождик

Еще по теме

Елена Проклова не могла рассказать о домогательствах раньше
Елена Проклова сделала сотни уколов, чтобы забеременеть
Елена Проклова считает, что Бузова оскорбляет актеров
Проклова раскрыла новые подробности домогательств Табакова