Елена Проклова рассказала о ролях через постель

Актриса Елена Проклова призналась, как строила свою карьеру. После скандальных признаний артистки в программе «Секрет на миллион» на актрису обрушился шквал критики со стороны многих коллег. Осуждали Проклову за признания сами же женщины, которые не видели в подобных историях ничего из ряда вон выходящего и считали, что о подобном надо помалкивать. Одна из актрис заметила даже, что во МХАТе все через кого-то проходили. Елена Проклова опровергла эту информацию, заявив, что свои роли получала только за талант.Елена Проклова «Ни через кого я ни во МХАТе, ни в кино не проходила. Конечно, может, это моя счастливая судьба, но это так. Каждый говорит по своему опыту, а у меня он другой. Мне повезло: не пришлось ни разу спать за свои роли. Режиссеры меня всегда приглашали, потому что я была им интересна как актриса. Возможно, и как женщина тоже, но для меня это было табу», — рассказала Елена Проклова. Елена Проклова добавила, что не позволяла себе кокетничать, даже если режиссер ей очень нравился. «Я говорила себе: «Нет, только не это». Мы жили по принципам, внушенным нам тем временем», — цитирует Елену Проклову «Антенна».