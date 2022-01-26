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Елизавета Боярская с братом трогательно поздравили маму-актрису с днем рождения

Елизавета Боярская с братом трогательно поздравили маму-актрису с днем рождения
Актриса Елизавета Боярская и депутат Сергей Боярский поздравили Ларису Луппиан с 69-летием. А именинница рассказала, как обычно отмечает день рождения с Михаилом Боярским. Сегодня, 26 января, свой день рождения отмечает народная артистка России Лариса Луппиан. Ей исполнилось 69 лет. «КП-Петербург» лично поздравила художественного руководителя театра имени Ленсовета и супругу Михаила Боярского с днем рождения. «Спасибо, очень приятно», - веселым голосом поблагодарила за телефонный звонок Лариса Луппиан. Одними из первых ее поздравили супруг и дети - Елизавета и Сергей Боярские. По словам актрисы и худрука театра имени Ленсовета, ей подарили много «шикарных цветов и подарков интимного характера».
                                         Лариса Луппиан «С днем рождения, любимая мамочка!», - поздравил Сергей Боярский звездную маму, опубликовав ее фото. Лариса Луппиан рассказала, что день рождения уже отметила в узком семейном кругу. Пышно праздновать пока не собирается.
                      Лариса Луппиан, Михаил и Елизавета Боярские «Мы с Мишей  ночью отмечали. Всегда так празднуем, наша семейная традиция. А сегодня никак не отмечаю, боюсь ковида. У меня был контакт с человеком, у которого обнаружили коронавирус, поэтому я сейчас, можно сказать, на самоизоляции. Переживаю, чтобы сама никого не заразила. Но чувствую себя хорошо», - призналась «КП-Петербург» Лариса Луппиан. Актриса Лариса Луппиан в свой день рождения не выходит из дома, боясь заразить людей коронавирусом.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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