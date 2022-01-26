Гарик Харламов может предстать перед судом

От артиста Гарика Харламова требуют баснословную сумму денег. Похоже, в жизни юмориста настали нелегкие времена. Еще недавно Гарик Харламов, серьезно заболев, лежал в больнице, а сегодня стало известно о том, что на него подала в суд некая блогерша.Гарик Харламов Как оказалось в шоу Comedy Club, резидентом которого и является Гарик, было использовано фото блогерши Анны Поляковой, чем она осталась очень недовольна. Девушка обратилась в суд и теперь требует с Харламова миллион рублей за моральный ущерб, сообщает «МК». Полякова уверяет, что после демонстрации злосчастного снимка по телевидению у нее возникли проблемы в личной жизни. Сам юморист пока не прокомментировало претензии девушки.