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Гарик Харламов может предстать перед судом

Гарик Харламов может предстать перед судом
От артиста Гарика Харламова требуют баснословную сумму денег. Похоже, в жизни юмориста настали нелегкие времена. Еще недавно Гарик Харламов, серьезно заболев, лежал в больнице, а сегодня стало известно о том, что на него подала в суд некая блогерша.
Гарик Харламов Как оказалось в шоу Comedy Club, резидентом которого и является Гарик, было использовано фото блогерши Анны Поляковой, чем она осталась очень недовольна. Девушка обратилась в суд и теперь требует с Харламова миллион рублей за моральный ущерб, сообщает «МК». Полякова уверяет, что после демонстрации злосчастного снимка по телевидению у нее возникли проблемы в личной жизни. Сам юморист пока не прокомментировало претензии девушки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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