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Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году

Газопровод в КНР через Монголию начнут строить в 2024 году

Строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию в Китай начнется в 2024 года, а его запуск намечен на 2027-2028 годы, сообщило монгольское государственное агентство "Монцамэ" со ссылкой на слова вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана.

Накануне представители "Газпрома" и правительства Монголии подписали протокол по результатам рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта трубопровода.


"Теперь, когда ТЭО утверждено, мы начнем с детального планирования и картографирования фактической работы. Ожидается, что это продлится полтора года, а строительство планируется начать в 2024 году. Полная дата ввода в эксплуатацию также предварительно прогнозируется на 2027-2028 годы", - сказал Амарсайхан.

Он добавил, что стоимость проекта включена в ТЭО и пока прорабатывается. "После того как работа и технологический проект будут завершены, станет ясно, какой объем работы будет выполнен, какой бюджет и затраты будут понесены", - пояснил вице-премьер Монголии.

Улан-Батор также обсуждает с Москвой возможность использования газопровода для удовлетворения внутреннего спроса. Впереди, по словам Амарсайхана, подготовка трехстороннего соглашения по проекту между РФ, Монголией и Китаем.


российский газ Газпром Союз Восток
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По материалам: uposters.ru

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