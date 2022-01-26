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Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему в любви

Глюкоза поделилась редкими фото с мужем-именинником и призналась ему в любви
Певица Глюкоза посвятила публикацию своему мужу Александру Чистякову, которому сегодня исполнилось 49 лет. Известная певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, замужем за Александром Чистяковым. Сегодня, 25 января, бизнесмен отмечает день рождения. Ему исполнилось 49 лет. Певица счастлива, что встретила мужчину своей мечты и создала с ним крепкую семью.
Глюкоза с мужем Артистка за многое благодарна дорогому супругу, с которым прожила 15 лет. Кстати, пару познакомила Ксения Собчак. На тот момент певице было 19 лет, а бизнесмену — 33 года.
Глюкоза с мужем «Любимый, с Днём рождения! Ты — мои два крыла. Здоровья тебе и вдохновения ✨
Я люблю тебя ❤️»— трогательно написала звезда.
Глюкоза с мужем Напомним, Наталья Ионова и Александр Чистяков поженились 16 июня 2006 года. А 8 мая 2007 года артистка впервые стала мамой. На свет появилась девочка Лидия. 8 сентября 2011 года в семье вновь произошло пополнение. Певица родила малышку, которую назвали Верой. Кстати, недавно Глюкоза рассказала, когда планирует вновь стать мамой. Звезда мечтает о третьем ребенке. Супруги обсуждали с дочерьми этот вопрос. Пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестренки. Певица призналась, что на раздумья есть еще 3 года. Отметим, у бизнесмена есть сын. 21-летний Александр живет в Америке. И недавно он женился на своей возлюбленной по имени Кэссиди. У Глюкозы сложились прекрасные отношения с пасынком.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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