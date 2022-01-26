Halo Infinite показала фантастический результат — больше 20 млн игроков





Одна из тем, которую коснулась Microsoft в финансовом отчете за минувший квартал, это запуск двух главных проектов Xbox Game Studios в 2021 году — Forza Horizon 5 и Halo Infinite. К текущему моменту в Forza Horizon 5 сыграло больше 15 миллионов игроков, а в Halo Infinite больше 20 миллионов игроков, о чем заявил руководитель Microsoft Сатья Наделла.

Halo Infinite стала самой успешной игрой в серии. В своем отчете Microsoft не уточняет, какое количество копий игры было продано за время с момента запуска. Напомним, что Halo Infinite попала в ТОП продаж за декабрь на дисках в США.

Успех Halo Infinite складывается далеко не только из прямых продаж:

Мультиплеер игры доступен бесплатно с первого дня — на Xbox и PC.Игра предлагается в подписке Game Pass.Впервые проект серии Halo в день релиза вышел не только на Xbox, но и на PC, при этом сразу в Steam.

Указанные выше составляющие привели к 20 миллионам игроков в Halo Infinite. Однако стоит отметить, что если пиковый онлайн Halo Infinite на старте был более 270 тысяч игроков по Steam, сейчас он составляет около 32 тысяч игроков.

Студия 343 Industries активно работает с сообществом, чтобы поддерживать интерес к проекту. В частности, недавно было объявлено, что во втором сезоне в Halo Infinite можно будет зарабатывать валюту, которая ранее приобреталась только за реальные деньги.