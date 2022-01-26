Индивидуальная трудовая деятельность

Вадим Карасев

Ранее считалось, что индивидуальный труд — это самоорганизация граждан для оказания различных услуг или производства товаров. При этом гражданин должен был изготавливать товары, оказывать различные бытовые и ремонтные услуги во внеурочное от работы время.

Данный Закон, принятый в СССР в 1986 году, позволил в большей мере удовлетворять открытые потребности населения.

Сейчас понятие ИТД немного изменилось. Такой деятельностью занимаются все лица, кто оформился в качестве ИП или приобрел патент у государства на данный труд.

Все люди, которые оказывают услуги любого характера, производят или изготавливают товары и получают от этого труда доход, должны официально зарегистрировать ИТД. В противном случае физическое лицо ожидает административная и уголовная ответственность.

Главная особенность — выполнять трудовую деятельность без привлечения сторонних лиц.

В настоящее время, чтобы законно осуществлять индивидуальную трудовую деятельность, предпринимателю нужно получить соответствующий патент.

Покупка патента

Патент — документ, дающий право осуществлять ИТД. Патент получают физические лица, зарегистрированные в качестве ИП.

Сначала необходимо подать заявление на получение патента. Подавайте заявление до 20 числа любого месяца. В это время еще не наступает срок патентного налогообложения, что снизит риски получения штрафов за просроченную уплату налогов или их начислений

Заявление принимает налоговый орган. Если вы решили начать работу в своем регионе, то отправляйтесь в местную налоговую с собранным пакетом документов. Если же бизнес открывается в другом районе или городе, то выбирайте налоговый орган, относящийся к выбранной территории.

Патент можно оформить на срок от 1 до 12 месяцев включительно. При этом для патентной системы налогообложения нет необходимости декларирования — достаточно вести учет доходов.

Виды индивидуальной трудовой деятельности

Физическое лицо может одновременно заниматься любимым делом, например, чинить электротовары на заказ, и получать доход. При официальной регистрации предприниматель может не волноваться за дальнейшее пенсионное будущее, выплату страховки или штрафных санкций от государства.

Также граждане имеют право заниматься следующим трудом:

Ремонт бытовых машин, телерадиоаппаратуры

Строительство и обустройство жилищ, дачных домиков, гаражей и других построек

Парикмахерские и косметические услуги — помните, такой вид труда не требуют специального лицензирования га лечебную и хирургическую деятельность

Фотографирование, видеосъемка

Ремонт музыкальных и галантерейных изделий, часов.

Стекольные работы

Изготовление одежды, вязаных изделий, головных уборов, обуви, мебели, ковров и другие.

Сейчас все более популярны услуги частного извоза на собственных автомобилях. Главное для частного извоза — обеспечение безопасности пассажиров. Позаботьтесь о стаже и профессионализме.

Также разрешено оказывать услуги в сфере спорта, обучения, физкультуры, репетиторства.

Однако, некоторые виды труда имеют запреты. Это тот труд, который косвенно или прямо вредит населению, здоровью или безопасности граждан. Например, запрещено изготовление, ремонт и сбыт любых видов оружия, производство наркотических и лекарственных средств, содержание игорных учреждений.

Кто регулирует и оказывает помощь в осуществлении ИТД

ИТД регулирует местный Совет народных депутатов. Исполком может помочь в приобретении или взятии в аренду нужного оборудования или помещений.

Совет депутатов хорошо знает потребности и те виды услуг и товаров, в которых нуждаются граждане. Благодаря этому появляется возможность равномерно регулировать труд с учетом потребностей, избежать высокого уровня конкуренции и улучшить экономическое развитие данного субъекта.

Обязанности граждан, ведущих ИТД

Каждый гражданин должен получить патент и регистрационное удостоверение.

В установленные сроки граждане должны вести учет работы и получаемых доходов. И каждый установленный период оплачивать налоги на эти суммы доходов.

Чтобы не предоставлять декларацию, гражданам необходимо приобрести патент. Плата за патент рассчитывается с учетом суммы налогообложения, которую уплачивают граждане, занимающиеся таким же трудом в государственных или индивидуальных предприятиях.

Патент рискуют оплатить те граждане, которые уверены в успехе своего дела и получении необходимого уровня дохода. В противном случае — при получении низкого дохода, у ИП не окупается стоимость патента, и бизнес оказывается нерентабельным.

Индивидуальная преподавательская деятельность

Многие преподаватели хотят обучать детей индивидуально, ведь это позволяет выявить все особенности и сильные стороны ученика, найти собственный стиль обучения.

Касаемо правовых аспектов, гражданам проще вести учет и сдавать отчеты, чем юридическим лицам. Более того, преподавателям не нужно оформлять лицензию на образовательную деятельность.

Согласно Закону РФ «Об образовании» любая педагогическая и обучающая деятельность с оплатой за труд должна быть официальной. Физическое лицо, занимающееся коммерческой образовательной деятельностью, без оформления несет административную и уголовную ответственность.

Индивидуальный педагог вправе:

Проводить учебные занятия по различным методикам;

Составлять методики обучающих программ и распространять их;

Продавать учебные пособия.

Перед оказанием услуг платного образования, родители и представители ученика могут ознакомиться с документами, подтверждающими право гражданина на обучение, профессиональный уровень и педагогический стаж.

Какие сроки

Через 10 дней после того, как педагог зарегистрировал ИП, гражданин должен направить свои документы в налоговые органы.

Важно в течение 10 дней открыть счет в любом банке и в письменной форме предоставить соответствующие сведения. Если в этот период в налоговую не предоставляется сообщение, это влечет к штрафу в размере 5000 рублей.

Нужно ли сообщать в ПФР и Фонд социального страхования о начале ИТД

Если вы решили заниматься индивидуальным трудом, то документы необходимо также предоставить в Пенсионный фонд РФ. (Согласно ст.11 ФЗ О страховании в Пенсионном фонде РФ).

Также новоиспеченному ИП необходимо зарегистрироваться и встать на учет в Фонде социального страхования.

Выводы

ИТД подходит независимым людям, которые способны удержать свое дело и добиться успеха. Чем больше трудятся такие люди, тем выше их доход. И наоборот. Но при осуществлении индивидуального труда помните, что важно выработать свой собственный стиль решения проблем. Это может быть изготовление изделий ручной работы, предложение клиентам чего-то нового и неординарного. Так вы сможете отстроиться от конкурентов.

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