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Инсайдер: Ждать Star Wars Battlefront 3 от DICE больше не стоит

Инсайдер: Ждать Star Wars Battlefront 3 от DICE больше не стоит


Сегодня издательство Electronic Arts объявило, что работает сразу над тремя проектами по вселенной Star Wars. При этом, ни один из перечисленных проектов не разрабатывает DICE, которая работала над шутерами Star Wars Battlefront. Все проекты по Star Wars переданы издательством EA команде Respawn.

Известный игровой инсайдер Джефф Грабб пишет на портале venturebeat, что ждать Star Wars Battlefront 3 от DICE точно не стоит. По его словам, команда DICE больше не будет делать игру по Star Wars. Как отмечает Джефф Грабб «сделка Lucasfilm с Electronic Arts по «Звездным войнам» уже не та, что была раньше, но и не исчезает окончательно». По его словам, теперь франшиза Star Wars со стороны EA передана Respawn:

Сокращая свои лицензионные сборы и концентрируя свою собственную интеллектуальную собственность, EA снижает некоторые риски, связанные с производством блокбастеров, видеоигр уровня ААА. Такой уровень риска недавно напугал компанию, но успех Jedi: Fallen Order и таких игр, как Resident Evil 2 Remake у конкурента Capcom, изменил представление EA о том, что может добиться успеха.

Отметим, что под руководством Respawn сейчас разрабатывается шутер от первого лица по Star Wars. Но на данный момент нет понимания, что именно это будет за проект.

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По материалам: newxboxone

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