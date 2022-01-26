Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Водолеев

Вадим Карасев

Водолеи — люди, у которых крайне необычный и яркий характер. С ними бывает непросто, но в целом астрологи считают, что к ним можно найти ключ, если следовать простым рекомендациям.

Ранее мы уже рассказывали о том, как вдохновить и влюбить представителей других Воздушных Знаков Зодиака: Близнецов и Весов. Настало время узнать о том, как правильно взаимодействовать с Водолеями.

Как развеселить и вдохновить Водолея

Водолеи — люди, которые сами кого угодно развеселят — в любое время и в любом настроении. Редко бывает так, что они грустят и с головой уходят в меланхолию. Наоборот, они стараются оставаться оптимистами в любой ситуации.

Да. иногда они кажутся угрюмыми, но это из-за глубокого погружения в рабочий процесс. Если вдруг произойдет что-то такое, что сильно их расстроит и заставит переживать, грустить или унывать, просто будьте с ними рядом. Общайтесь с ними, чтобы они видели, что их окружают те, кого они любят и уважают. Это придаст им сил и энергии.

Водолеев вдохновляют новые знакомства, поэтому старайтесь посещать вместе с ними новые места и заводить новых друзей. Водолеи черпают вдохновение от людей, которые умнее и успешнее их.

Что же до веселья, то Водолеям нравится всё — от настольных игр до танцев, громкой музыки, кино. Они готовы развлекаться любым интересным образом. Главное — разнообразие.

Как влюбить в себя Водолея

Все вышесказанное справедливо не только для партнерских или дружеских, но и для любовных отношений. Водолеи живут общением и постоянной динамикой, поэтому они вряд ли влюбятся в человека, который малообщителен, замкнут и пессимистичен.

Влюбить Водолея просто — нужно его чем-то вдохновить и поразить его умом и эрудицией. Важно также показать этому человеку, что вы его понимаете и успешно улавливаете его мысли.

Если вы уже понравились Водолею, вам придется смириться с тем, что этот человек, скорее всего, собственник в отношениях. Он будет желать видеться с вами каждый божий день. Водолей не допустит того, чтобы вы относились к нему как к просто другу или подруге. Покажите этому человеку свою страсть и чувства, не притворяясь и не лицемеря.