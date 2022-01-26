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Ксения Бородина угодила под капельницу

Ксения Бородина угодила под капельницу
Ведущая Ксения Бородина поделилась печальными новостями. Телеведущая несколько дней назад перестала появляться на съемочной площадке «Дома-2». Как выяснилось, ведущей пришлось отменить все планы из-за болезни. Ксения рассказала, что симптомы совпадают с признаками омикрона, однако оба сделанных теста показали отрицательный результат. Ведущая на всякий случай самоизолировалась, но уже через пару дней планирует вернуться к работе. Пока что Бородина усердно лечится — накануне к ней домой приезжал врач. Он назначил ей капельницу. В Инстаграме Ксении появилось фото, на котором она проходит эту процедуру. Несмотря на эти меры, ведущая, похоже, не находится в тяжелом состоянии.
Ксения Бородина Во время болезни у телезвезды, кстати, освободилось время для общения с поклонниками. Одной из самых обсуждаемых тем в личной жизни Ксении остается её ссора с бывшим мужем — Курбаном Омаровым. Вчера она снова подогрела обсуждение этой темы, сделав очередной выпад в его адрес. Вопреки слухам Бородина заявила, что не запрещает Омарову видеться с их общей дочкой Теоной. «Тут личное желание только играет роль… Можно красиво писать и сопли распускать, а на деле ничего, а можно ничего не писать и спокойно общаться», — написала Бородина. Напомним, что после развода Ксения завела отношения с лучшим другом экс-супруга. Узнав об этом, Курбан заявил, что больше года подозревал жену в измене.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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