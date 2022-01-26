Кулоны-гайки и кольца-бритвы: 9 украшений, которые похожи на запчасти

Вадим Карасев

Украшения — это не всегда сверкающие грани бриллиантов. Последнее время модники часто носят аксессуары, которые будто сделаны из подручных материалов. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала девять украшений такого типа.

Недавно ювелирный бренд Tiffany & Co. запустил новую коллекцию украшений Tiffany Knot, которая вдохновлена весьма прозаичным архитектурным элементом улиц Нью-Йорка — металлическим забором-сеткой. Браслеты и кольца из этой линейки выглядят как кусочки колючей проволоки.

В прошлом году в сети бурно и с иронией обсуждали спиралевидные кольца, похожие на резинку для волос и провод от старого телефона, Bottega Veneta, которые стоили чуть больше 30 тысяч рублей. Но сколько бы ни смеялись над примитивным дизайном, а сегодня эти кольца уже распроданы.





Кольцо Bottega Veneta

И хотя у многих ювелирные украшения ассоциируются в первую очередь с тонкой огранкой камней и изящными изгибами драгоценного металла, браслеты и кольца, будто созданные из подручных материалов, не такая уж редкость в последние годы. Панковские украшения в виде гаек или замков стали выпускать и люксовые бренды. Впрочем, и раньше самые обычные вещи вдохновляли на высокое ювелирное искусство — стоит вспомнить кольца и колье Cartier в виде гнутого гвоздя.

Во сколько обойдутся эти украшения и где еще искать обвес в виде запчастей, рассказываем в нашей подборке.

1.Кольцо-проволока Tiffany Knot

Цена: 102 500 руб.

Где купить: Tiffany & Co.

Украшение вдохновлено металлическим забором-сеткой, но визуальным сходством с проволокой общие черты и ограничиваются — сделано кольцо из 18-каратного розового золота.





2.Кольцо-гвоздь Juste un Clou

Цена: от 104 тысяч руб.

Где купить: Cartier

Кольцо, которое вряд ли нуждается в дополнительных представлениях. Один из самых известных ювелирных дизайнов, появившийся еще в 1970-х годах как ода эпохе бунтарства, сегодня является объектом желания многих тянущихся к люксу. Кольцо выполнено из 18-каратного желтого золота.





3.Кольцо-шестеренка

Цена: 28 тысяч руб.

Где купить: Amarin

Размер этого серебряного кольца-шестеренки с позолотой и сапфиром можно менять благодаря вращающемуся механизму, так что покупать его можно смело без предварительных замеров пальца.





4.Kольцо Ambush в виде стяжки

Цена: 28 415 руб.

Где купить: farfetch.com

Серебряное кольцо с позолотой, которое подойдет осторожным экспериментаторам: выглядит украшение довольно минималистично, но при этом все-таки оригинально.





5.Кольцо Madde в форме цепи

Цена: 9 430 руб.

Где купить: alltime.ru

Это украшение из серебра 925-й пробы можно смело дарить любителям велосипедного спорта — на удачу, чтобы цепь никогда не рвалась в разгар прогулки.





6.Кулон-гайка

Цена: 3 900 руб.

Где купить: Wanna?Be!

Обычную гайку в украшение можно превратить за счет необычного покрытия. Ну а если рукоделием заниматься некогда, то можно купить готовый вариант — например, этот кулон в виде болта и гайки из серебра с "бензиновым" блеском.





7.Браслет Balenciaga

Цена: 68 908 руб.

Где купить: farfetch.com

Металлический браслет скорее похож на поделку из остатков запчастей в мастерской, чем на вещь из ювелирного ателье. Но в этом и его изюминка — вполне может растопить сердце того, кто к украшениям и украшательствам относится скептически.





8.Кольцо в виде бритвы

Цена: 900 руб.

Где купить: Sokolov

Это кольцо из родированного серебра можно приобрести на случай, если субкультура эмо вернется в моду.





9.Колье-цепь Aqua с замком и ключом

Цена: 1 800 руб.

Где купить: Poison Drop

Понравилась цепь с замком, как у Кристен Стюарт на фото в начале материала? Присмотритесь к этому аналогу из ювелирного сплава.





Надя Бесчетникова