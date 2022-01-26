Кулоны-гайки и кольца-бритвы: 9 украшений, которые похожи на запчасти
Украшения — это не всегда сверкающие грани бриллиантов. Последнее время модники часто носят аксессуары, которые будто сделаны из подручных материалов. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала девять украшений такого типа.
Недавно ювелирный бренд Tiffany & Co. запустил новую коллекцию украшений Tiffany Knot, которая вдохновлена весьма прозаичным архитектурным элементом улиц Нью-Йорка — металлическим забором-сеткой. Браслеты и кольца из этой линейки выглядят как кусочки колючей проволоки.
В прошлом году в сети бурно и с иронией обсуждали спиралевидные кольца, похожие на резинку для волос и провод от старого телефона, Bottega Veneta, которые стоили чуть больше 30 тысяч рублей. Но сколько бы ни смеялись над примитивным дизайном, а сегодня эти кольца уже распроданы.
И хотя у многих ювелирные украшения ассоциируются в первую очередь с тонкой огранкой камней и изящными изгибами драгоценного металла, браслеты и кольца, будто созданные из подручных материалов, не такая уж редкость в последние годы. Панковские украшения в виде гаек или замков стали выпускать и люксовые бренды. Впрочем, и раньше самые обычные вещи вдохновляли на высокое ювелирное искусство — стоит вспомнить кольца и колье Cartier в виде гнутого гвоздя.
Во сколько обойдутся эти украшения и где еще искать обвес в виде запчастей, рассказываем в нашей подборке.
1.Кольцо-проволока Tiffany Knot
Цена: 102 500 руб.
Где купить: Tiffany & Co.
Украшение вдохновлено металлическим забором-сеткой, но визуальным сходством с проволокой общие черты и ограничиваются — сделано кольцо из 18-каратного розового золота.
2.Кольцо-гвоздь Juste un Clou
Цена: от 104 тысяч руб.
Где купить: Cartier
Кольцо, которое вряд ли нуждается в дополнительных представлениях. Один из самых известных ювелирных дизайнов, появившийся еще в 1970-х годах как ода эпохе бунтарства, сегодня является объектом желания многих тянущихся к люксу. Кольцо выполнено из 18-каратного желтого золота.
3.Кольцо-шестеренка
Цена: 28 тысяч руб.
Где купить: Amarin
Размер этого серебряного кольца-шестеренки с позолотой и сапфиром можно менять благодаря вращающемуся механизму, так что покупать его можно смело без предварительных замеров пальца.
4.Kольцо Ambush в виде стяжки
Цена: 28 415 руб.
Где купить: farfetch.com
Серебряное кольцо с позолотой, которое подойдет осторожным экспериментаторам: выглядит украшение довольно минималистично, но при этом все-таки оригинально.
5.Кольцо Madde в форме цепи
Цена: 9 430 руб.
Где купить: alltime.ru
Это украшение из серебра 925-й пробы можно смело дарить любителям велосипедного спорта — на удачу, чтобы цепь никогда не рвалась в разгар прогулки.
6.Кулон-гайка
Цена: 3 900 руб.
Где купить: Wanna?Be!
Обычную гайку в украшение можно превратить за счет необычного покрытия. Ну а если рукоделием заниматься некогда, то можно купить готовый вариант — например, этот кулон в виде болта и гайки из серебра с "бензиновым" блеском.
7.Браслет Balenciaga
Цена: 68 908 руб.
Где купить: farfetch.com
Металлический браслет скорее похож на поделку из остатков запчастей в мастерской, чем на вещь из ювелирного ателье. Но в этом и его изюминка — вполне может растопить сердце того, кто к украшениям и украшательствам относится скептически.
8.Кольцо в виде бритвы
Цена: 900 руб.
Где купить: Sokolov
Это кольцо из родированного серебра можно приобрести на случай, если субкультура эмо вернется в моду.
9.Колье-цепь Aqua с замком и ключом
Цена: 1 800 руб.
Где купить: Poison Drop
Понравилась цепь с замком, как у Кристен Стюарт на фото в начале материала? Присмотритесь к этому аналогу из ювелирного сплава.