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Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе

Любовь Успенскую заподозрили в тайной свадьбе
Певица Любовь Успенская поделилась двусмысленным фото с мужчиной и дочкой.   Артистка спровоцировала слухи о том, что она снова вышла замуж. В Сети начали говорить об этом пару дней назад, когда королева шансона поделилась идиллическим фото с молодым блогером Сашей Стоуном. Успенская рассказала, что её связывает с талантливой звездой ТикТока не только работа. Не скрывая своих симпатий, 67-летняя артистка написала в своем Инстаграме: «На днях мы наснимали много развлекательного материала для TikTok с талантливым бойцом и блогером Сашей Стоуном. Но, поверьте мне, это ещё не весь сюрприз о нашей совместной работе. Совсем скоро вы узнаете и ещё кое-что. Ждать осталось самую малость!» Фанаты решили, что Успенская собирается объявить о своей свадьбе. «Замуж вышла?» — переживают поклонники.
Любовь Успенская с молодым блогером Любопытно, что Любовь действительно сфотографировалась с блогером так, будто они семейная пара с ребенком. Кстати, на фото звезда Сети позирует с Николь, которую многие по ошибке считали приемной дочкой певицы. На самом деле Успенская по документам не является опекуном девочки, которую она берёт с собой на светские вечеринки. Недавно Любовь призналась, что Николь — её крестница. «Боже мой, какая красивая девочка. Бэйби моя. Я ее искупала, к ней пришел лебедь, она отдыхает после моря, после солнца. Вот такую бэйби я люблю. Она — моя дочка, только крестница. Вот такая девочка», — рассказала исполнительница. Что касается, взрослой дочери Успенской Татьяны Плаксиной, то она после лечения в рехабе пропала. Похоже, слухи о том, что звездная мама отобрала у неё телефон и изолировала её от посторонних, является правдой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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